Центр Одеси перекриють у День міста

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17 березня, 19:38 • 102335 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 129567 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 187331 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 159064 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 157426 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163816 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180411 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150344 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159487 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176179 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Рух транспорту в центральній частині Одеси буде обмежено 2 вересня в зв'язку з проведенням заходів з нагоди святкування Дня міста.

З 6:00 буде перекрито рух на наступних місцях:

  • Катерининська вулиця (від вул. Ланжеронівської до Катерининської площі);
  • Сабанеїв міст (від вул. Гоголя до Катерининської площі);
  • вул. Пушкінська (від вул. Дерибасівської до вул. Ланжеронівської);
  • вул. Ланжеронівська (від вул. Пушкінської до вул. Катерининської).

З 17:00 2 вересня до 00:00 3 вересня перекриті вулиця Приморська (від Військового спуску до Митної площі), а також Польський (від вул. Буніна до Митної площі) і Карантинний спуски.

Святкування розпочнеться о 10:00 з урочистої церемонії підняття прапора міста на Думській площі. На Приморському бульварі відбудеться виставка одеських інсталяцій і Фестиваль декоративно-прикладного мистецтва - виставка робіт та майстер-класи переможців міського конкурсу "Зоряна юність Одеси". Удень на Алеї Зірок відкриють таблички з новими іменами. О 19:00 на Потьомкінських сходах відбудеться головна акція Дня міста - гала-концерт, який завершиться святковим феєрверком.

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