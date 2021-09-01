Центр Одеси перекриють у День міста

З 6:00 буде перекрито рух на наступних місцях:



Катерининська вулиця (від вул. Ланжеронівської до Катерининської площі);



Сабанеїв міст (від вул. Гоголя до Катерининської площі);



вул. Пушкінська (від вул. Дерибасівської до вул. Ланжеронівської);



вул. Ланжеронівська (від вул. Пушкінської до вул. Катерининської).



З 17:00 2 вересня до 00:00 3 вересня перекриті вулиця Приморська (від Військового спуску до Митної площі), а також Польський (від вул. Буніна до Митної площі) і Карантинний спуски.

Святкування розпочнеться о 10:00 з урочистої церемонії підняття прапора міста на Думській площі. На Приморському бульварі відбудеться виставка одеських інсталяцій і Фестиваль декоративно-прикладного мистецтва - виставка робіт та майстер-класи переможців міського конкурсу "Зоряна юність Одеси". Удень на Алеї Зірок відкриють таблички з новими іменами. О 19:00 на Потьомкінських сходах відбудеться головна акція Дня міста - гала-концерт, який завершиться святковим феєрверком.