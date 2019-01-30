Центр Киева парализовали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Большой Васильковской, Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Крещатик, Антоновича, Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого, улице Ярославов Вал, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Генерала Алмазова, Владимирском спуске, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов.
Также пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Максима Кривоноса, Соломенской, Василия Липковского, Ивана Федорова, Николая Гринченко, Евгения Коновальца, проспекте Валерия Лобановского, улице Короленковской, Саперно-Слободской, улице Прорезной, Бульварно-Кудрявской, Дегтяревской, Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Голосеевской, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Кирилловской, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, проспекте Науки.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком шоссе, улице Гната Хоткевича, Миропольской, Братиславской, проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, улице Владимира Маяковского, Оноре де Бальзака, Раисы Окипной, Харьковском и Бориспольском шоссе, улицы Михаила Драгоманова, Анны Ахматовой, проспекте Бажана.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса и проспекте Победы в районе от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская".
На столичных мостах, кроме Дарницкого и Южного, движение затруднено только в одну сторону - от центра. На Южном мосту наблюдается затруднение движения в обе стороны. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, сегодня утром на отдельных улицах Киева наблюдались пробки.
Напомним, сегодня в Киеве начался аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части Шулявского путепровода.