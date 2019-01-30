Центр Киева парализовали пробки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84611 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103606 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138595 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136469 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132392 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126504 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164633 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Центр Киева парализовали пробки

Центр Киева парализовали пробки

Киев  •  УНН

 • 8883 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Большой Васильковской, Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Крещатик, Антоновича, Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого, улице Ярославов Вал, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Генерала Алмазова, Владимирском спуске, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов.

Также пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Максима Кривоноса, Соломенской, Василия Липковского, Ивана Федорова, Николая Гринченко, Евгения Коновальца, проспекте Валерия Лобановского, улице Короленковской, Саперно-Слободской, улице Прорезной, Бульварно-Кудрявской, Дегтяревской, Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Голосеевской, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Кирилловской, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, проспекте Науки.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком шоссе, улице Гната Хоткевича, Миропольской, Братиславской, проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, улице Владимира Маяковского, Оноре де Бальзака, Раисы Окипной, Харьковском и Бориспольском шоссе, улицы Михаила Драгоманова, Анны Ахматовой, проспекте Бажана.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса и проспекте Победы в районе от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская".

На столичных мостах, кроме Дарницкого и Южного, движение затруднено только в одну сторону - от центра. На Южном мосту наблюдается затруднение движения в обе стороны. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, сегодня утром на отдельных улицах Киева наблюдались пробки.

Напомним, сегодня в Киеве начался аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части Шулявского путепровода.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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