Центр Києва паралізували затори

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У центрі Києва спостерігається значне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, високий рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, Великій Васильківській, Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Хрещатик, Антоновича, Великій Житомирській, Богдана Хмельницького, вулиці Ярославів Вал, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Генерала Алмазова, Володимирському узвозі, Набережному шосе, бульварі Дружби народів.

Також затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Максима Кривоноса, Солом’янській, Василя Липківського, Івана Федорова, Миколи Грінченка, Євгена Коновальця, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Короленківській, Саперно-Слобідській, вулиці Прорізній, Бульварно-Кудрявській, Дегтярівській, Нижній Вал, Набережно-Хрещатицькій, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Голосіївській, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Кирилівській, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, проспекті Науки.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Дарницькому шосе, вулиці Гната Хоткевича, Миропільській, Братиславській, проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, вулиці Володимира Маяковського, Оноре де Бальзака, Раїси Окіпної, Харківському та Бориспільському шосе, вулиці Михайла Драгоманова, Анни Ахматової, проспекті Миколи Бажана.

Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса та проспекті Перемоги у районі від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська".

На столичних мостах, крім Дарницького та Південного, рух ускладнений лише в один бік - від центру. На Південному мосту спостерігається ускладнення руху в обидві сторони. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці на окремих вулицях Києва спостерігалися затори.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався аварійний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини Шулявського шляхопроводу.

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