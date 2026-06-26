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Цены на нефть снова пошли вверх после обстрела гражданского судна в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Мировые цены на нефть пошли вверх после нападения на гражданское грузовое судно в Ормузском проливе. Инцидент усилил опасения относительно безопасности судоходства через важный маршрут поставок нефти.

Цены на нефть снова пошли вверх после обстрела гражданского судна в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть перешли к росту после нападения на гражданское грузовое судно в Ормузском проливе. Инцидент вновь усилил опасения по поводу безопасности судоходства через один из важнейших маршрутов поставок нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала более чем на 2% и торговалась выше 71 доллара за баррель. Brent также отыграла потери и приблизилась к отметке 75 долларов за баррель после того, как ранее почти полностью потеряла ценовой рост, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана24.06.26, 18:33 • 19192 просмотра

Толчком к изменению настроений на рынке стал обстрел гражданского судна неизвестным снарядом у побережья Омана во время прохождения Ормузского пролива.

Рынок вновь обеспокоен безопасностью перевозок

После появления сообщений об атаке трейдеры начали оценивать риски для мировых поставок нефти. Дополнительное беспокойство вызвало решение Международной морской организации ООН временно приостановить эвакуацию судов через пролив.

По данным Bloomberg, американская администрация в настоящее время расследует обстоятельства атаки. В то же время The Wall Street Journal сообщило, что к удару может быть причастен Иран, однако официального подтверждения этому пока нет.

Иран обстрелял грузовое судно у Ормузского пролива – Reuters25.06.26, 23:31 • 2086 просмотров

Степан Гафтко

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