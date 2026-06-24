Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожиданий восстановления стабильных поставок через Ормузский пролив и возможного возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Стоимость эталонной марки Brent опустилась до самого низкого уровня с момента начала войны между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent в среду упали более чем на 4%, до 73,76 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с 27 февраля – дня накануне начала американо-израильской операции против Ирана.

Аналитики связывают падение цен с постепенной нормализацией судоходства через Ормузский пролив и ожиданиями увеличения экспорта иранской нефти после временного ослабления санкций США.

Рынок закладывает в цены сценарий возвращения иранской нефти на мировой рынок и нормализации ситуации в Ормузском проливе. Если санкции будут ослаблены, Иран сможет довольно быстро нарастить добычу и экспорт благодаря значительным запасам нефти, которые уже находятся на танкерах - отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Дополнительным фактором для снижения цен стало решение США предоставить Ирану 60-дневное ослабление санкций после начала мирных переговоров между сторонами.

В то же время в Омане заявили, что Ормузский пролив останется открытым для судоходства без введения каких-либо сборов или пошлин. Для безопасного прохождения судов также определены временные маршруты движения.

Несмотря на позитивные сигналы, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма относительно долгосрочной стабильности ситуации.

Рынки сейчас демонстрируют слишком высокую уверенность в позитивном развитии событий, не учитывая в полной мере риски, связанные с ядерной программой Ирана и возможными спорами относительно инспекций - заявил главный инвестиционный директор Siebert Financial Марк Малек.

На этом фоне банк JPMorgan пересмотрел прогноз цен на нефть Brent на вторую половину 2026 года. Финучреждение ожидает среднюю цену на уровне 86 долларов за баррель в третьем квартале и 80 долларов в четвертом квартале года.

В то же время Reuters сообщает, что московский нефтеперерабатывающий завод после повреждений в результате украинских ударов может оставаться остановленным как минимум шесть месяцев.

Нефть подешевела до 77 долларов после возобновления движения танкеров через Ормуз