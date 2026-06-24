Нефть подешевела до 77 долларов после возобновления движения танкеров через Ормуз

Мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне увеличения количества танкеров, проходящих через Ормузский пролив, и сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном по прекращению войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Нефть марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель, а WTI торгуется вблизи 73 долларов. Суда все чаще проходят проливом с включенными спутниковыми системами отслеживания, что свидетельствует о росте доверия среди судовладельцев. Кроме того, Международная морская организация сообщила о получении гарантий безопасности для судоходства в регионе.

Иран договорился с США о создании "горячей линии" в Ормузском проливе

США и Иран заявили о начальном прогрессе в мирных переговорах, хотя стороны все еще имеют существенные разногласия. В то же время Иран и Оман начали работу над новой системой управления Ормузским проливом, включая вопрос транзитных сборов.

Рынок ожидает увеличения поставок

Дополнительное давление на цены оказывают ожидания увеличения предложения нефти. США временно разрешили закупку иранской нефти в рамках дипломатического процесса, а страны Персидского залива наращивают экспорт. В частности, ОАЭ уже восстановили добычу почти до 85% довоенного уровня, тогда как Кувейт и Ирак также увеличивают поставки на мировой рынок.

Несмотря на это, отдельные сигналы указывают на сохранение напряженности на рынке. По данным Американского института нефти, запасы сырья в нефтехранилище Кушинг в штате Оклахома на прошлой неделе сократились еще на миллион баррелей и могут опуститься ниже уровня, который считается минимально необходимым для стабильной работы системы.

Трафик через Ормузский пролив неуклонно растет, а GPS-помех становится меньше