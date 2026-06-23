Иран договорился с США о создании "горячей линии" в Ормузском проливе

Иран и США достигли договоренности о создании механизма оперативной связи в Ормузском проливе для предотвращения инцидентов и недоразумений при прохождении судов. Об этом заявил главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф после переговоров в Швейцарии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам Галибафа, стороны согласовали создание телефонной "горячей линии" и специального координационного центра.

Иран и США достигли соглашения о создании механизмов координации – телефонной горячей линии и центра, чтобы в случае возникновения любых неясностей или проблем корабли могли связаться с этим центром – сказал он.

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Возвращаясь с переговоров в Швейцарии, Галибаф заявил иранским государственным СМИ, что Ормузский пролив в дальнейшем будет функционировать в соответствии с новыми договоренностями.

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По его словам, создание "горячей линии" должно обеспечить высокий уровень безопасности и бесперебойное движение судов через стратегический водный путь.

Галибаф отметил, что механизм позволит оперативно реагировать на возможные инциденты и запросы со стороны США или других участников судоходства.

Кроме того, иранский переговорщик сообщил, что в ходе переговоров в Швейцарии стороны согласовали вопрос доступа Ирана к 12 млрд долларов замороженных средств, а также обсудили детали отмены нефтяных санкций.

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