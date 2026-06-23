Трафик через Ормузский пролив неуклонно растет, а GPS-помех становится меньше

Интенсивность судоходства через Ормузский пролив в последние дни растет на фоне переговоров между США и Ираном. По данным MarineTraffic, в течение последних 24 часов через стратегический морской коридор прошли как минимум два десятка коммерческих судов, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В частности, из Персидского залива вышли восемь танкеров и два грузовых судна. В обратном направлении в залив зашли еще восемь танкеров и шесть грузовых судов.

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По информации CNN, эти показатели свидетельствуют о заметном оживлении движения по сравнению с предыдущими месяцами, когда судоходство оставалось ограниченным на фоне войны с Ираном, продолжающейся с конца февраля.

В проливе уменьшилась активность GPS-помех

В течение последних месяцев в районе Ормузского пролива фиксировали масштабные случаи подмены GPS-сигнала, из-за которых навигационные системы судов могли отображать некорректные координаты.

Однако в последние дни интенсивность таких помех заметно снизилась, что также способствовало стабилизации судоходства через один из важнейших маршрутов для мировых поставок нефти.

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