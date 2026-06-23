Цены на нефть упали более чем на 3% после прогресса в переговорах США и Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник снизились более чем на 3% после заявлений о прогрессе в переговорах между США и Ираном, а также на фоне уменьшения опасений по поводу перебоев с поставками через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов снизилась на 2,67 доллара, или 3,31%, до 77,90 доллара за баррель. В то же время в ходе сессии котировки поднимались до 82,30 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с июльским сроком поставки закрылись на уровне 74,82 доллара за баррель, что на 1,78 доллара меньше по сравнению с предыдущей сессией. Более активный августовский контракт потерял 1,99 доллара и завершил торги на отметке 73,86 доллара за баррель.

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Толчком к снижению цен стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о прогрессе в переговорах с Ираном и сигналы относительно открытия Ормузского пролива для судоходства.

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По информации посредников, высокопоставленные чиновники США и Ирана в понедельник завершили первый раунд переговоров в Швейцарии.

Переговорный процесс стартовал в воскресенье в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, заключенным на прошлой неделе. Документ предусматривает продление режима прекращения огня как минимум еще на 60 дней.

Кроме того, Министерство финансов США объявило генеральную лицензию, которая разрешает продажу иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов до 21 августа.

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