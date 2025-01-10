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Цены на нефть растут из-за увеличения спроса на топливо

Цены на нефть растут из-за увеличения спроса на топливо

Киев  •  УНН

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Цены на нефть Brent и WTI выросли на 0,9% из-за низких температур и растущего спроса на топливо. За три недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7%, также влияют санкции против России и Ирана.

Цены на нефть выросли в начале торгов 10 января и были на пути к росту третью неделю подряд, поскольку ледяная погода в некоторых регионах США и Европы стимулирует спрос на топливо. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 69 центов, или 0,9%, до $77,61 за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate выросли на 66 центов, также на 0,9%, до $74,58.

За три недели, закончившиеся 10 января, Brent подорожала более чем на 6 %, а WTI - более чем на 7 %.

Аналитики JPMorgan объясняют рост цен растущим беспокойством по поводу перебоев в поставках из-за ужесточения санкций против России и Ирана, низкими запасами нефти, низкими температурами во многих регионах США и Европы и улучшением настроений относительно стимулирующих мер Китая.

По прогнозам метеорологического бюро США, в центральных и восточных районах страны ожидается температура ниже средней. Многие регионы Европы также пострадали от экстремальных холодов, и, скорее всего, начало года будет холоднее, чем обычно, что, по мнению аналитиков JPMorgan, будет способствовать повышению спроса на топливо. 

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста09.01.25, 11:59 • 125319 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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