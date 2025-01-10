Ціни на нафту зростають через збільшення попиту на паливо
Київ • УНН
Ціни на нафту Brent і WTI зросли на 0,9% через низькі температури та зростаючий попит на паливо. За три тижні Brent подорожчала на 6%, WTI - на 7%, також впливають санкції проти росії та Ірану.
Ціни на нафту зросли на початку торгів 10 січня і були на шляху до зростання третій тиждень поспіль, оскільки крижана погода в деяких регіонах США і Європи стимулює попит на паливо. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 69 центів, або 0,9%, до $77,61 за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate зросли на 66 центів, також на 0,9%, до $74,58.
За три тижні, що закінчилися 10 січня, Brent подорожчала більш ніж на 6 %, а WTI - більш ніж на 7 %.
Аналітики JPMorgan пояснюють зростання цін зростаючим занепокоєнням з приводу перебоїв у постачанні через посилення санкцій проти росії та Ірану, низькими запасами нафти, низькими температурами в багатьох регіонах США і Європи та поліпшенням настроїв щодо стимулюючих заходів Китаю.
За прогнозами метеорологічного бюро США, у центральних і східних районах країни очікують температуру, нижчу за середню. Багато регіонів Європи також постраждали від екстремальних холодів, і, найімовірніше, початок року буде холоднішим, ніж зазвичай, що, на думку аналітиків JPMorgan, сприятиме підвищенню попиту на паливо.
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