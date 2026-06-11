Цены на нефть падают после объявления Трампом об отмене ударов по Ирану

Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "отменил запланированные удары и бомбардировки против Ирана на сегодняшний вечер", сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Фьючерсы на Brent упали на 3,37 доллара, или 3,6%, до 89,73 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 3,20 доллара, или 3,6%, до 86,83 доллара за баррель.

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене ударов по Ирану в четверг вечером, о которых он говорил несколькими часами ранее, поскольку были одобрены "заключительные пункты" соглашения с страной.