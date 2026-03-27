Цены на консоли PlayStation 5 существенно вырастут с апреля
Киев • УНН
Компания Sony объявила о подорожании консолей и PlayStation Portal со 2 апреля из-за экономического давления. Стоимость PS5 Pro в Европе превысит 1000 долларов.
Компания Sony объявила о повышении цен на игровую консоль PlayStation 5 со 2 апреля на фоне "постоянного давления в мировой экономической ситуации". Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и удаленные игровые устройства PlayStation Portal по всему миру. Мы знаем, что изменения цен влияют на наше сообщество, и после тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы мы могли продолжать предоставлять игрокам по всему миру инновационный, высококачественный игровой опыт
Обновленные рекомендованные розничные цены на консоли PS5 вступят в силу со 2 апреля.
Цены на консоли в США:
- PS5 – 649,99 долларов;
- PS5 Digital Edition – 599,99 долларов;
- PS5 Pro – 899,99 долларов.
Цены на консоли в Великобритании:
- PS5 – 746,2 долларов;
- PS5 Digital Edition – 680,76 долларов;
- PS5 Pro – 1034 долларов.
Цены на консоли в Европе:
- PS5 – 741,6 долларов;
- PS5 Digital Edition – 684,5 долларов;
- PS5 Pro – 1026 долларов.
Цены на консоли в Японии:
- PS5 – 532,6 долларов;
- PS5 Digital Edition – 489 долларов;
- PS5 Pro – 750 долларов.
Отметим, что цены на консоли PlayStation 5 в Украине стартуют от 22 тыс. гривен до 40 тыс. гривен.
Напомним
Компания Sony объявила свой финансовый прогноз на следующий год и ожидает, что пошлины США затронут ее на сумму 100 миллиардов иен (около 680 миллионов долларов). Чтобы компенсировать это, компания заявляет, что рассматривает варианты, включая перенос производства в США и повышение цен для потребителей.