Ціни на консполі PlayStation 5 суттєво зростуть з квітня
Київ • УНН
Компанія Sony оголосила про здорожчання консолей та PlayStation Portal з 2 квітня через економічний тиск. Вартість PS5 Pro у Європі перевищить 1000 доларів.
Компанія Sony оголосила про підвищення цін на ігрову консоль PlayStation 5 з 2 квітня на тлі "постійного тиску у світовій економічній ситуації". Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та віддалені ігрові пристрої PlayStation Portal у всьому світі. Ми знаємо, що зміни цін впливають на нашу спільноту, і після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб ми могли продовжувати надавати гравцям у всьому світі інноваційний, високоякісний ігровий досвід
Оновлені рекомендовані роздрібні ціни на консолі PS5 набудуть чинності з 2 квітня.
Ціни на консолі у США:
- PS5 – 649,99 доларів;
- PS5 Digital Edition – 599,99 доларів;
- PS5 Pro – 899,99 доларів.
Ціни на консолі у Великій Британії:
- PS5 – 746,2 доларів;
- PS5 Digital Edition – 680,76 доларів;
- PS5 Pro – 1034 доларів.
Ціни на консолі у Європі:
- PS5 – 741,6 доларів;
- PS5 Digital Edition – 684,5 доларів;
- PS5 Pro – 1026 доларів.
Ціни на консолі у Японії:
- PS5 – 532,6 доларів;
- PS5 Digital Edition – 489 доларів;
- PS5 Pro – 750 доларів.
Зазначимо, що ціни на консолі PlayStation 5 в Україні стартують від 22 тис. гривень до 40 тис. гривень.
Нагадаємо
Компанія Sony оголосила свій фінансовий прогноз на наступний рік, і очікує, що мита США торкнуться її на суму 100 мільярдів ієн (близько 680 мільйонів доларів). Щоб компенсувати це, компанія заявляє, що розглядає варіанти, включаючи перенесення виробництва в США і підвищення цін для споживачів.