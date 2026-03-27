Ціни на консполі PlayStation 5 суттєво зростуть з квітня

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Компанія Sony оголосила про здорожчання консолей та PlayStation Portal з 2 квітня через економічний тиск. Вартість PS5 Pro у Європі перевищить 1000 доларів.

Компанія Sony оголосила про підвищення цін на ігрову консоль PlayStation 5 з 2 квітня на тлі "постійного тиску у світовій економічній ситуації". Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН

З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та віддалені ігрові пристрої PlayStation Portal у всьому світі. Ми знаємо, що зміни цін впливають на нашу спільноту, і після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб ми могли продовжувати надавати гравцям у всьому світі інноваційний, високоякісний ігровий досвід 

- заявили в компанії. 

Оновлені рекомендовані роздрібні ціни на консолі PS5 набудуть чинності з 2 квітня. 

Ціни на консолі у США: 

  • PS5 – 649,99 доларів;
    • PS5 Digital Edition – 599,99 доларів;
      • PS5 Pro – 899,99 доларів. 

        Ціни на консолі у Великій Британії: 

        • PS5 – 746,2 доларів; 
          • PS5 Digital Edition – 680,76 доларів;
            • PS5 Pro – 1034 доларів. 

              Ціни на консолі у Європі: 

              • PS5 – 741,6 доларів; 
                • PS5 Digital Edition – 684,5 доларів; 
                  • PS5 Pro – 1026 доларів. 

                    Ціни на консолі у Японії: 

                    • PS5 – 532,6 доларів;
                      • PS5 Digital Edition – 489 доларів;
                        • PS5 Pro – 750 доларів. 

                          Зазначимо, що ціни на консолі PlayStation 5 в Україні стартують від 22 тис. гривень до 40 тис. гривень. 

                          Нагадаємо 

                          Компанія Sony оголосила свій фінансовий прогноз на наступний рік, і очікує, що мита США торкнуться її на суму 100 мільярдів ієн (близько 680 мільйонів доларів). Щоб компенсувати це, компанія заявляє, що розглядає варіанти, включаючи перенесення виробництва в США і підвищення цін для споживачів. 

                          Павло Башинський

