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Цена на нефть падает третий день подряд после переговоров США и Ирана в Дохе

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Катар заявил о позитивном прогрессе в непрямых переговорах между Ираном и США по Ормузскому проливу. Фьючерсы на Brent упали на 1,1% до 70,80 долларов за баррель.

Цена на нефть падает третий день подряд после переговоров США и Ирана в Дохе

Цены на нефть упали примерно на 1% в четверг, третий день подряд, после того, как Катар заявил, что Иран и США достигли прогресса в непрямых переговорах в Дохе, посвященных Ормузскому проливу, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Обсуждение принесло "позитивный прогресс" по вопросам, связанным с меморандумом, который остановил войну в июне, заявил представитель Министерства иностранных дел Катара в сообщении в X.

Однако, как отмечается, не было никаких признаков того, что обе стороны продвинулись к прочному миру.

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 77 центов, или 1,1%, до 70,80 долларов за баррель к 02:56 GMT (05:56 по Киеву), в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 84 цента, или 1,2%, до 67,74 долларов за баррель.

Оба бенчмарка также упали более чем на 1% на предыдущей сессии, достигнув самых низких уровней за четыре месяца.

На фоне того, что пролив остается открытым и отток нефти усиливается, растут ожидания относительно избытка предложения, а конкуренция за долю рынка снижает цены, говорится в заметке Haitong Futures.

Источники сообщили, что страны-производители нефти ОПЕК+, вероятно, договорятся о дальнейшем повышении целевых показателей добычи с августа на встрече в воскресенье.

В четверг UBS снизил свои прогнозы по Brent, сославшись на меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и дальнейшее увеличение объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Он снизил свой средний прогноз цен на Brent на сентябрьский квартал на 25 долларов и на декабрьский квартал на 10 долларов. Банк теперь ожидает, что средняя цена на нефть составит 80 долларов за баррель во второй половине года и 75 долларов в 2027 году.

"Несмотря на это, мы считаем преждевременным предполагать полную нормализацию и видим, что ценовой риск смещен в сторону повышения, учитывая, что количество танкеров, прибывающих в Персидский залив, отстает от количества танкеров, отправляющихся оттуда", - заявили в UBS.

Следующая встреча иранских и американских переговорщиков состоится после траурной процессии по случаю смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 9 июля, также сообщило Министерство иностранных дел Катара.

Трамп заявил об "очень хороших встречах" с Ираном01.07.26, 16:08 • 2258 просмотров

Юлия Шрамко

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