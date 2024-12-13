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«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации

Киев  •  УНН

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В Германии подписана Берлинская декларация, подтверждающая, что мирные переговоры невозможны без Украины и европейских партнеров. Документ предусматривает усиление военной и финансовой поддержки Украины и ее евроатлантической интеграции.

12 декабря в Германии приняли Берлинскую декларацию министров иностранных дел семи европейских стран и ЕС. Документ отмечает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и без европейцев на ее стороне. Об этом информирует  Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

В МИД Украины пояснили, что Берлинская декларация подтвердила прочную солидарность и решительную поддержку Украины со стороны партнеров в этот решающий момент противостояния российской агрессии.

Из важных элементов документа следует отметить, что декларация четко отмечает, что целью усилий является победа Украины. Документ отмечает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и без европейцев на ее стороне

- говорится в заметке МИД.

Министры также подтверждают, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формуле мира как надежному пути к такому миру.

Берлинская декларация четко подчеркивает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС

- добавили в Министерстве.

Берлинская декларация свидетельствует о намерении и в дальнейшем ограничивать наращивание российских военных возможностей и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики, а также готовность к предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку. 

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Министры отдельно подтверждают намерение и в дальнейшем поддерживать восстановление Украины и отмечают, что в 2025 году Международная конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Италии.

Напомним,

Министры иностранных дел 6 европейских стран и представитель ЕС подписали Берлинскую декларацию. Документ предусматривает усиление военной и финансовой помощи Украине, а также поддержку ее евроатлантической интеграции.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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