«Целью усилий является победа": в МСЗ Украины прокомментировали принятие Берлинской декларации
Киев • УНН
В Германии подписана Берлинская декларация, подтверждающая, что мирные переговоры невозможны без Украины и европейских партнеров. Документ предусматривает усиление военной и финансовой поддержки Украины и ее евроатлантической интеграции.
12 декабря в Германии приняли Берлинскую декларацию министров иностранных дел семи европейских стран и ЕС. Документ отмечает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и без европейцев на ее стороне. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
В МИД Украины пояснили, что Берлинская декларация подтвердила прочную солидарность и решительную поддержку Украины со стороны партнеров в этот решающий момент противостояния российской агрессии.
Из важных элементов документа следует отметить, что декларация четко отмечает, что целью усилий является победа Украины. Документ отмечает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и без европейцев на ее стороне
Министры также подтверждают, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формуле мира как надежному пути к такому миру.
Берлинская декларация четко подчеркивает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС
Берлинская декларация свидетельствует о намерении и в дальнейшем ограничивать наращивание российских военных возможностей и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики, а также готовность к предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку.
Министры отдельно подтверждают намерение и в дальнейшем поддерживать восстановление Украины и отмечают, что в 2025 году Международная конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Италии.
Напомним,
Министры иностранных дел 6 европейских стран и представитель ЕС подписали Берлинскую декларацию. Документ предусматривает усиление военной и финансовой помощи Украине, а также поддержку ее евроатлантической интеграции.