Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

Армия рф целилась по инфраструктурному объекту в Харькове. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов после взрывов в городе, передает УНН.

"Целили по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Терехов.

Ранее

Городской голова Харькова сообщил, что в городе очень шумно. В полиции подтвердили информацию о взрывах в городе.