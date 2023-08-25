"Это юридическая катастрофа"- Стефанчук назвал количество действующих нормативно-правовых актов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине действуют более миллиона нормативно-правовых актов. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и назвал это «юридической катастрофой». Так он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает УНН.
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“Идея этого закона не является новой, но она направлена на то, что избежать этой катастрофы нормативно-правовых актов, которые существуют в Украине. По разным подсчетам в Украине действующие около одного миллиона сто тысяч нормативно-правовых актов за весь период существования. Тем больше количество нормативно-правовых актов- тем ниже качество законодательства в целом”, - заявил Стефанчук, комментируя принятие накануне Радой закона "О правотворческой деятельности”.
Также он отметил, что, принятый накануне парламентом законопроект - один из важнейших законов за эту каденцию. По его словам, этот закон унормировал все вопросы существования в государстве нормативно - правовых актов, в частности, их оборот, поднятие качества систематизации.
Напомним
Верховная Рада 24 августа приняла Закон "О правотворческой деятельности" (законопроект 5707). Он призван сделать законодательные процессы понятными и эффективными и урегулировать деятельность и отношения, связанные с планированием, разработкой, принятием, применением нормативно-правовых актов и мониторингом их выполнения.
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