"Это юридическая катастрофа"- Стефанчук назвал количество действующих нормативно-правовых актов в Украине

Цитата

“Идея этого закона не является новой, но она направлена на то, что избежать этой катастрофы нормативно-правовых актов, которые существуют в Украине. По разным подсчетам в Украине действующие около одного миллиона сто тысяч нормативно-правовых актов за весь период существования. Тем больше количество нормативно-правовых актов- тем ниже качество законодательства в целом”, - заявил Стефанчук, комментируя принятие накануне Радой закона "О правотворческой деятельности”.

Также он отметил, что, принятый накануне парламентом законопроект - один из важнейших законов за эту каденцию. По его словам, этот закон унормировал все вопросы существования в государстве нормативно - правовых актов, в частности, их оборот, поднятие качества систематизации.

Напомним

Верховная Рада 24 августа приняла Закон "О правотворческой деятельности" (законопроект 5707). Он призван сделать законодательные процессы понятными и эффективными и урегулировать деятельность и отношения, связанные с планированием, разработкой, принятием, применением нормативно-правовых актов и мониторингом их выполнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада поддержала в первом чтении закон об усилении социальной защиты военных и полицейских