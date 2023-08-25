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"Це юридична катастрофа"- Стефанчук назвав кількість чинних нормативно-правових актів в Україні

"Це юридична катастрофа"- Стефанчук назвав кількість чинних нормативно-правових актів в Україні

Київ • УНН

 • 1820835 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні чинні понад мільйон нормативно-правових актів. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і назвав це «юридичною катастрофою». Так він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє УНН.

Цитата

“Ідея цього закону не є новою, але вона спрямована на те що уникнути цієї катастрофи нормативно-правових актів, які існують в Україні. За різними підрахунками в Україні чинні близько одного мільйона сто тисяч нормативно-правових актів за весь період існування. Тим більша кількість нормативно-правових актів- тим нижча якість законодавства в цілому”, - заявив Стефанчук, коментуючи прийняття напередодні Радою закону "Про правотворчу діяльність”.

Також він зазначив, що, прийнятий напередодні парламентом законопроєкт - один із найважливіших законів за цю каденцію. За його словами, цей закон унормував всі питання існування в державі нормативно - правових актів, зокрема, їх обіг, підняття якості систематизації.

Нагадаємо

Верховна Рада 24 серпня ухвалила Закон "Про правотворчу діяльність" (законопроєкт 5707). Він покликаний зробити законодавчі процеси зрозумілими та ефективними та врегулювати діяльність та відносини, що пов’язані з плануванням, розробкою, прийняттям, застосуванням нормативно-правових актів та моніторингом їх виконання.

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