Это уже пробовали с Гитлером: глава МИД Словакии о вероятности переговоров с рф

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"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что мы это уже пробовали с Гитлером – от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потере десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца", - сказал Качер.

Он также уточнил, что "конец – это... украинский вариант мира".

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Глава МИД Словакии убежден, Украина вернет свои территории и вернется к миру.

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