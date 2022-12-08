Это уже пробовали с Гитлером: глава МИД Словакии о вероятности переговоров с рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил о попытках договориться с Адольфом Гитлером в ответ на идеи о возможности переговоров с рф. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает УНН.

Цитата

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что мы это уже пробовали с Гитлером – от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потере десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца", - сказал Качер.

Он также уточнил, что "конец – это... украинский вариант мира".

Добавим

Глава МИД Словакии убежден, Украина вернет свои территории и вернется к миру.

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