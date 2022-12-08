Це вже пробували з Гітлером: глава МЗС Словаччини про ймовірність переговорів з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер нагадав про спроби домовитись із Адольфом Гітлером у відповідь на ідеї про можливість переговорів з рф. Про це він сказав на брифінгу у Києві, передає УНН.
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"Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за переговори", ми завжди кажемо, що ми це вже пробували з Гітлером – від нас, за нашими спинами хтось намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини й Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця", - сказав Качер.
Він також уточнив, що "кінець – це... український варіант миру".
Додамо
Глава МЗС Словаччини переконаний, Україна поверне свої території і повернеться до миру.
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