"Это все шойгу и суровикин": у путина отказались комментировать решение минобороны рф по Херсону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В кремле не стали комментировать решение минобороны рф вывести войска из Херсона. От комментариев, как пишут росСМИ, отказался пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, пишет УНН.
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"Мне нечего сказать на эту тему. За расширяющими комментариями я прошу обращаться в минобороны. Это предложение командующего суровикина и решение министра обороны (сергия шойгу – ред.)", - заявил спикер путина.
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В ответ, не жалеют ли в кремле, что провели несколько недель назад церемонию аннексии Херсона, песков сказал: "Нет, не сожалеют".
Также в кремле ответили на вопрос, как можно завершить войну, которую там называют "СВО", заявив, что "можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами".
Дополнение
9 ноября министр обороны россии сергей шойгу на камеру приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.
10 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.
К слову, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российским войскам понадобится не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.
Однако, уже 11 ноября министерство обороны российской федерации отчиталось, что российские оккупанты с техникой и вооружением якобы уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области, и завершен переброс подразделений российских войск на левый берег реки.