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"Це все шойгу і суровікін": у путіна відмовилися коментувати рішення міноборони рф по Херсону

"Це все шойгу і суровікін": у путіна відмовилися коментувати рішення міноборони рф по Херсону

Київ • УНН

 • 1141523 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У кремлі не стали коментувати рішення міноборони рф вивести війська з Херсона. Від коментарів, як пишуть росЗМІ, відмовився прессекретар президента рф дмитро пєсков, пише УНН.

Цитата

"Мені нема чого сказати на цю тему. За розширювальними коментарями я прошу звертатися до міноборони. Це пропозиція командувача суровікіна та рішення міністра оборони (сергія шойгу - ред.)", - заявив речник путіна.

Деталі

У відповідь, чи у кремлі не шкодують, що провели кілька тижнів тому церемонію анексії Херсона, пєсков сказав: "Ні, не жалкують".

Також у кремлі відповіли на запитання, як можна завершити війну, яку там називають "СВО", заявивши, що "можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами".

Доповнення

9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу на камеру наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області. 

10 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

До слова, Херсон розташований на правому високому березі Дніпра.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

Однак, уже 11 листопада міністерство оборони російської федерації відзвітувало, що російські окупанти з технікою та озброєнням нібито вже покинули правий берег Дніпра на Херсонщині, і завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.

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