Это большой вызов для ЕС: эксперт о борьбе с обходом россией санкций

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“Действительно, проблема заключается в том, что российская федерация является частью мирового хозяйства. И поэтому, по большому счету, она может воспользоваться определенными возможностями для того, чтобы обойти санкции. Поэтому, при таких условиях, в принципе, лучшие санкции – это, когда мы полностью, по периметру ограничим возможности российской федерации экспортировать и импортировать товары – капитал, технологии и так далее. Но ясно, что это сделать очень и очень сложно”, – отметил он.

По словам эксперта, в Европейском Союзе, на центральном уровне нет органа, который бы занимался имплементацией санкций. То есть, ЕС принимает решение относительно санкций, проводятся консультации со странами-членами. Но санкционные механизмы работают на национальном уровне.

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“Далее возникает, так сказать, традиционная проблема. То есть, есть страны, где это работает очень хорошо, а есть страны – где это работает не очень хорошо. И поэтому, на сегодня, Европейский Союз ставит вопрос о том, что нарушение санкций, прежде всего, в пределах ЕС – должно быть уголовным преступлением”, – продолжает он.

В частности, есть соответствующие решения на уровне блока, и обращение к национальным правительствам для того, что были внесены соответствующие изменения в законодательство.

“Надо сказать, что до российской агрессии Европейский Союз не сталкивался с необходимостью проведения таких массированных санкций против такой большой страны, которая занимает достаточно серьезную нишу в мировом хозяйстве, как российская федерация. Поэтому, это также для них большой вызов, вызов политический, экономический и, конечно, институциональный”, – объясняет эксперт.

Также существуют вопросы, связанные с деятельностью третьих стран, то есть тех, которые не являются членами Европейского Союза, и которые не присоединились к санкциям. В этом вопросе возникает необходимость отслеживать, кто нарушает эти санкции и вводить так называемые вторичные санкции.

“Вопрос этих вторичных санкций стоит на повестке дня. И понятно, что это также требует соответствующих усилий. Это не делается в автоматическом режиме, ни Европейский Союз, ни “Большая семерка” не могут силой заставить кого-то не обходить санкции. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы политическими путями договариваться с соответствующими странами. Ну, и в конце концов, ввести санкции против тех компаний, которые в те санкции, непосредственно входят. Вопрос обхода санкций стоит на повестке дня, начиная с 2014-2015 года, когда были введены первые санкции против российской федерации в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины”, – подытожил Бураковский.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев озвучила предложения исполнительного органа ЕС по 11-му пакету санкций против россии, анонсировав, в частности, новый инструмент для борьбы с обходом ограничений.

В то же время Украина рассчитывает, что в 11-м пакете санкций ЕС против РФ будут ограничения против российской атомной отрасли.