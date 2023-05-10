Это большой вызов для ЕС: эксперт о борьбе с обходом россией санкций

ukru
13 марта, 19:26 • 63735 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 111606 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 110582 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 110385 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103370 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 99349 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111254 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131811 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 173410 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 204408 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 40777 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 31413 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 25732 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 35340 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 44681 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 173410 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 204408 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145774 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 152234 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 188690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 71253 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104572 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121490 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157114 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163929 просмотра
Актуальное
Это большой вызов для ЕС: эксперт о борьбе с обходом россией санкций

Это большой вызов для ЕС: эксперт о борьбе с обходом россией санкций

Киев • УНН

 • 1641664 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. До российской агрессии Европейский Союз не сталкивался с необходимостью введения массированных санкций против страны-агрессора, которая занимает серьезную нишу в мировом хозяйстве. Поэтому сейчас для европейского блока является большим вызовом вопрос ограничений обхода санкций через третьи страны. Почему так сложилось и в чем сложности предотвращения обхода санкций в комментарии УНН рассказал экономист Игорь Бураковский.

Цитата

“Действительно, проблема заключается в том, что российская федерация является частью мирового хозяйства. И поэтому, по большому счету, она может воспользоваться определенными возможностями для того, чтобы обойти санкции. Поэтому, при таких условиях, в принципе, лучшие санкции – это, когда мы полностью, по периметру ограничим возможности российской федерации экспортировать и импортировать товары – капитал, технологии и так далее. Но ясно, что это сделать очень и очень сложно”, – отметил он.

По словам эксперта, в Европейском Союзе, на центральном уровне нет органа, который бы занимался имплементацией санкций. То есть, ЕС принимает решение относительно санкций, проводятся консультации со странами-членами. Но санкционные механизмы работают на национальном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной пакет санкций Евросоюза против рф: что предусматривает, и смогут ли страны ЕС согласовать его с первого раза

“Далее возникает, так сказать, традиционная проблема. То есть, есть страны, где это работает очень хорошо, а есть страны – где это работает не очень хорошо. И поэтому, на сегодня, Европейский Союз ставит вопрос о том, что нарушение санкций, прежде всего, в пределах ЕС – должно быть уголовным преступлением”, – продолжает он.

В частности, есть соответствующие решения на уровне блока, и обращение к национальным правительствам для того, что были внесены соответствующие изменения в законодательство.

“Надо сказать, что до российской агрессии Европейский Союз не сталкивался с необходимостью проведения таких массированных санкций против такой большой страны, которая занимает достаточно серьезную нишу в мировом хозяйстве, как российская федерация. Поэтому, это также для них большой вызов, вызов политический, экономический и, конечно, институциональный”, – объясняет эксперт.

Также существуют вопросы, связанные с деятельностью третьих стран, то есть тех, которые не являются членами Европейского Союза, и которые не присоединились к санкциям. В этом вопросе возникает необходимость отслеживать, кто нарушает эти санкции и вводить так называемые вторичные санкции.

“Вопрос этих вторичных санкций стоит на повестке дня. И понятно, что это также требует соответствующих усилий. Это не делается в автоматическом режиме, ни Европейский Союз, ни “Большая семерка” не могут силой заставить кого-то не обходить санкции. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы политическими путями договариваться с соответствующими странами. Ну, и в конце концов, ввести санкции против тех компаний, которые в те санкции, непосредственно входят. Вопрос обхода санкций стоит на повестке дня, начиная с 2014-2015 года, когда были введены первые санкции против российской федерации в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины”, – подытожил Бураковский.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев озвучила предложения исполнительного органа ЕС по 11-му пакету санкций против россии, анонсировав, в частности, новый инструмент для борьбы с обходом ограничений

В то же время Украина рассчитывает, что в 11-м пакете санкций ЕС против РФ будут ограничения против российской атомной отрасли

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы