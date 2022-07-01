Это сознательный, целенаправленный российский террор: Зеленский о вражеском обстреле Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что ракетный удар российских оккупантов по Одесской области унес жизни уже 21 человека. Это был сознательный, целенаправленный российский террор, передает УНН.
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"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакого оружия, никакой военной техники, никаких боеприпасов, как всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и чиновники", - сказал он.
Зеленский добавил, что это было простое здание, около 160 человек, в котором проживали обычные люди, гражданские.
"Разрушена этим ударом также и база отдыха – совершенно типичный объект для приморской территории. Я подчеркиваю: это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убит парень, 12 лет, звали Дмитрий... К настоящему времени всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет", – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Заливу.
"Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро... Мои соболезнования всем родным, близким всех, чьи жизни были отняты такими ударами", - добавил президент.
Напомним
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.