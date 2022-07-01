Це свідомий, цілеспрямований російський терор: Зеленський про ворожий обстріл Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що ракетний удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини. Це був свідомий, цілеспрямований російський терор, передає УНН.
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"В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку, по девʼятиповерхівці, у якій ніхто не ховав ніякої зброї, ніякої військової техніки, ніяких боєприпасів, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці", - сказав він.
Зеленський додав, що це був простий будинок, близько 160 людей, у якому проживали звичайні люди, цивільні.
"Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території. Я наголошую: це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає", - наголосив глава держави.
Він зазначив, що одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці.
"Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами", - додав президент.
Нагадаємо
Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.