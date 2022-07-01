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Це свідомий, цілеспрямований російський терор: Зеленський про ворожий обстріл Одещини

Це свідомий, цілеспрямований російський терор: Зеленський про ворожий обстріл Одещини

Київ • УНН

 • 78761 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що ракетний удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини. Це був свідомий, цілеспрямований російський терор, передає УНН.

Цитата

"В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку, по девʼятиповерхівці, у якій ніхто не ховав ніякої зброї, ніякої військової техніки, ніяких боєприпасів, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці", - сказав він.

Зеленський додав, що це був простий будинок, близько 160 людей, у якому проживали звичайні люди, цивільні.

"Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території. Я наголошую: це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці.

"Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами", - додав президент.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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