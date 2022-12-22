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"Это не рождественский подарок": Резников об очередном пакете военной помощи США

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что очередной пакет военной помощи от Соединенных Штатов не является "рождественским подарком", а тем, что необходимо для работы. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Минобороны.

Цитата

"Очередная военная помощь США для ВСУ – это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью. Спасибо вам, Джо Байдену, Ллойду Остину и народу США", - отметил Резников.

Дополнение

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.

Позже в Белом доме проинформировали, что Вашингтон выделяет до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет военной помощи вошла система Patriot

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