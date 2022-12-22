"Це не різдвяний подарунок": Резніков про черговий пакет військової допомоги США

Цитата

"Чергова військова допомога США для ЗСУ - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень та вночі, у сніг, дощ та спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя. Дякую вам, Джо Байдену, Ллойду Остіну і народу США", - зазначив Резніков.

Доповнення

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського 21 грудня оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Пізніше у Білому домі поінформували, що Вашингтон виділяє до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у новий пакет військової допомоги увійшла система Patriot.