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"Це не різдвяний подарунок": Резніков про черговий пакет військової допомоги США

"Це не різдвяний подарунок": Резніков про черговий пакет військової допомоги США

Київ • УНН

 • 484378 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що черговий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів не є "різдвяним подарунком", а тим, що необхідно для роботи. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Міноборони.

Цитата

"Чергова військова допомога США для ЗСУ - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень та вночі, у сніг, дощ та спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя. Дякую вам, Джо Байдену, Ллойду Остіну і народу США", - зазначив Резніков.

Доповнення

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського 21 грудня оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Пізніше у Білому домі поінформували, що Вашингтон виділяє до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у новий пакет військової допомоги увійшла система Patriot

Українські Національні Новини

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