"Это лишь вопрос времени" - Кулеба о предоставлении Германией танков Leopard

Детали

“Почти два года мы убеждали предоставить Украине ЗРК Patriot. Сейчас меньше чем за месяц мы уже получили решение о предоставлении трех батарей от США, Германии и Нидерландов. Мы продолжаем работать над получением еще большего количества этих ЗРК. Я убежден, что мы их получим, потому что уже сейчас находимся в достаточно продвинутой стадии в нескольких переговорах по этому вопросу”, — заявил Кулеба.

Он убеждён, что положительные решения по поставкам партнёрами для Украины боевой авиации и дальнобойных ракет также будут приняты в будущем.

Также Кулеба добавил, что нет ни одного рационального аргумента, почему Германия не может предоставить Украине танки Leopard.

Цитата

“Я убежден, что Германия примет это решение. Это лишь вопрос времени. Наша работа заключается в том, чтобы ускорить его. Заранее благодарю Канцлера ФРГ Олафа Шольца за принятие этого решения, когда бы это не произошло. Первым шагом может быть предоставление Германией разрешения тем странам, которые хотят поставить Украине свои танки Leopard. Этих стран достаточно много и Германия должна послать им сигнал, что время пришло”, — заявил министр.

Напомним

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщала, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams.