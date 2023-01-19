“Це лише питання часу” – Кулеба про надання Німеччиною танків Leopard

Деталі

“Майже два роки ми переконували надати Україні ЗРК Patriot. Зараз менше ніж за місяць ми вже отримали рішення щодо надання трьох батарей від США, Німеччини та Нідерландів. Ми продовжуємо працювати над отриманням ще більшої кількості цих ЗРК. Я переконаний, що ми їх отримаємо, бо вже зараз знаходимося у достатньо просунутій стадії у декількох переговорах з цього питання”, — заявив Кулеба.

Він переконаний, що позитивні рішення щодо постачання партнерами для України бойової авіації та далекобійних ракет також будуть ухвалені в майбутньому.

Також Кулеба додав, що немає жодного раціонального аргументу, чому Німеччина не може надати Україні танки Leopard.

Цитата

“Я переконаний, що Німеччина ухвалить це рішення. Це лише питання часу. Наша робота полягає в тому, щоб пришвидшити його. Наперед дякую Канцлеру ФРН Олафу Шольцу за ухвалення цього рішення, коли б це не сталося. Першим кроком може бути надання Німеччиною дозволу тим країнам, які хочуть поставити Україні свої танки Leopard. Цих країн досить багато і Німеччина має надіслати їм сигнал, що час настав”, — заявив міністр.

Нагадаємо

Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відображенні російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.