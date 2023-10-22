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ЦАХАЛ ударил по мечети на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить "неизбежную террористическую атаку"

Киев • УНН

 • 249605 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Израильские военные заявили, что в воскресенье по местному времени нанесли авиаудар по мечети в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, чтобы помешать тому, что они назвали "неизбежным терактом". Об этом пишет CNN, передает УНН.

ЦАХАЛ ударил по мечети на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить "неизбежную террористическую атаку"

Детали 

Представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус сообщил CNN, что ЦАХАЛ имел новые данные разведки, которые "указывают на неизбежное нападение со стороны совместного отряда ХАМАС и Исламского джихада", который готовился из подземного командного центра в мечети Аль-Ансар.

Несколько месяцев назад в Дженине продолжались значительные бои около двух дней, и Конрикус сказал, что во время операции ЦАХАЛ там была обнаружена террористическая туннельная система внутри мечети.

ЦАХАЛ и Управление ценных бумаг Израиля (ISA) также опубликовали заявление в субботу, подтверждая удар по туннелю.

"В совместной деятельности ЦАХАЛ и ИСА ЦАХАЛ нанес воздушный удар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине; в мечети находилась террористическая ячейка ХАМАСа и террористов Исламского джихада, которые организовывали неизбежный теракт", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что боевики ХАМАСа и Исламского джихада ответственны за несколько "террористических атак" за последние несколько месяцев и планируют новую, "неизбежную" атаку.

"Также террористическая ячейка совершила теракт 14 октября в районе охранного ограждения, где сотовым активом террористов, прибывших на место происшествия, сработало взрывное устройство. Пострадавших нет", - добавили в сообщении.

"Недавно была получена информация, которая указывала на то, что террористы, которых удалось нейтрализовать, организовывали неизбежный теракт. Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак и как база для их выполнения", - говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви в субботу сообщил командованию Армии обороны Израиля, что военные начнут операцию по ликвидации ХАМАСа,



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