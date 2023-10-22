ЦАХАЛ ударив по мечеті на Західному березі річки Йордан, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ізраїльські військові заявили, що в неділю за місцевим часом завдали авіаудару по мечеті в місті Дженін на Західному березі річки Йордан, щоб перешкодити тому, що вони назвали "неминучим терактом". Про це пише CNN, передає УНН.