ЦАХАЛ ударив по мечеті на Західному березі річки Йордан, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ізраїльські військові заявили, що в неділю за місцевим часом завдали авіаудару по мечеті в місті Дженін на Західному березі річки Йордан, щоб перешкодити тому, що вони назвали "неминучим терактом". Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Речник Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус повідомив CNN, що ЦАХАЛ мав нові дані розвідки, які "вказують на неминучий напад з боку спільного загону ХАМАС та Ісламського джихаду", який готувався з підземного командного центру в мечеті Аль-Ансар.
Кілька місяців тому в Дженіні тривали значні бої близько двох днів, і Конрікус сказав, що під час операції ЦАХАЛ там було виявлено терористичну тунельну систему всередині мечеті.
ЦАХАЛ і Управління цінних паперів Ізраїлю (ISA) також опублікували заяву в суботу, підтверджуючи удар по тунелю.
"У спільній діяльності ЦАХАЛ та ІСА ЦАХАЛ завдав повітряного удару по підземному терористичному комплексу в мечеті Аль-Ансар у Дженіні; у мечеті перебував терористичний осередок ХАМАСу та терористів Ісламського джихаду, які організовували неминучий теракт", - йдеться в заяві.
У заяві йдеться, що бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду відповідальні за кілька "терористичних атак" за останні кілька місяців і планують нову, "неминучу" атаку.
"Також терористичний осередок здійснив теракт 14 жовтня в районі охоронної огорожі, де стільниковим активом терористів, які прибули на місце події, спрацював вибуховий пристрій. Постраждалих немає", - додали в повідомленні.
"Нещодавно була отримана інформація, яка вказувала на те, що терористи, яких вдалося нейтралізувати, організовували неминучий теракт. Мечеть використовувалася терористами як командний центр для планування атак і як база для їх виконання", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві в суботу повідомив командуванням Армії оборони Ізраїлю, що військові розпочнуть операцію з ліквідації ХАМАСу,