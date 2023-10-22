ЦАХАЛ ударив по мечеті на Західному березі річки Йордан, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2266 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17754 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90974 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164087 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166459 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134102 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136125 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93879 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99499 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4м/с
53%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12124 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 7788 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12936 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10830 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7152 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166460 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229721 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378341 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314979 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11542 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16843 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33490 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30123 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134101 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЦАХАЛ ударив по мечеті на Західному березі річки Йордан, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"

Київ • УНН

 • 249605 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ізраїльські військові заявили, що в неділю за місцевим часом завдали авіаудару по мечеті в місті Дженін на Західному березі річки Йордан, щоб перешкодити тому, що вони назвали "неминучим терактом". Про це пише CNN, передає УНН.

ЦАХАЛ ударив по мечеті на Західному березі річки Йордан, щоб запобігти "неминучій терористичній атаці"

Деталі 

Речник Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус повідомив CNN, що ЦАХАЛ мав нові дані розвідки, які "вказують на неминучий напад з боку спільного загону ХАМАС та Ісламського джихаду", який готувався з підземного командного центру в мечеті Аль-Ансар.

Кілька місяців тому в Дженіні тривали значні бої близько двох днів, і Конрікус сказав, що під час операції ЦАХАЛ там було виявлено терористичну тунельну систему всередині мечеті.

ЦАХАЛ і Управління цінних паперів Ізраїлю (ISA) також опублікували заяву в суботу, підтверджуючи удар по тунелю.

"У спільній діяльності ЦАХАЛ та ІСА ЦАХАЛ завдав повітряного удару по підземному терористичному комплексу в мечеті Аль-Ансар у Дженіні; у мечеті перебував терористичний осередок ХАМАСу та терористів Ісламського джихаду, які організовували неминучий теракт", - йдеться в заяві.

У заяві йдеться, що бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду відповідальні за кілька "терористичних атак" за останні кілька місяців і планують нову, "неминучу" атаку.

"Також терористичний осередок здійснив теракт 14 жовтня в районі охоронної огорожі, де стільниковим активом терористів, які прибули на місце події, спрацював вибуховий пристрій. Постраждалих немає", - додали в повідомленні.

"Нещодавно була отримана інформація, яка вказувала на те, що терористи, яких вдалося нейтралізувати, організовували неминучий теракт. Мечеть використовувалася терористами як командний центр для планування атак і як база для їх виконання", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві в суботу повідомив командуванням Армії оборони Ізраїлю, що військові розпочнуть операцію з ліквідації ХАМАСу,



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65