Ми зайдемо в сектор Гази - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві в суботу повідомив командуванням Армії оборони Ізраїлю, що військові розпочнуть операцію з ліквідації ХАМАСу, пише CNN, передає УНН.
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«Ми зайдемо в сектор Гази. Ми візьмемось виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАС», — сказав командир у коментарях бригаді Голані ЦАХАЛу.
Він сказав, що Газа складна і багатолюдна, але ЦАХАЛ готується.
«Усі можливості ЦАХАЛу будуть з вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості», — зазначають в Ізраїлі.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів у боротьбі з ХАМАС.