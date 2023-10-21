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Мы зайдем в сектор Газы - ЦАХАЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви в субботу сообщил командованию Армии обороны Израиля, что военные начнут операцию по ликвидации ХАМАСа, пишет CNN, передает УНН.

Мы зайдем в сектор Газы - ЦАХАЛ

Цитата

«Мы войдем в сектор Газа. Мы возьмемся за выполнение оперативной и профессиональной задачи по уничтожению оперативников и инфраструктуры ХАМАС», — сказал командир в комментариях бригаде Голани ЦАХАЛа.

Он сказал, что Газа сложная и многолюдная, но ЦАХАЛ готовится.

«Все возможности ЦАХАЛа будут с вами во время этого маневра. Будьте смелыми, с таким мышлением, будьте очень решительными и добавляйте своим солдатам уверенности», — отмечают в Израиле.

Напомним

Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам в борьбе с ХАМАС.

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