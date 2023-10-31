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ЦАХАЛ во время ударов по Джабалии ликвидировал главного командира ХАМАС и разрушил террористические туннели

Киев • УНН

 • 44858 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно убила командира центрального батальона Джабалия ХАМАС Ибрагима Биари во время авиаудара в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

ЦАХАЛ во время ударов по Джабалии ликвидировал главного командира ХАМАС и разрушил террористические туннели

Цитата 

Военные заявили, что в результате удара погибли Биари и несколько других террористов, а подземные террористические туннели обрушились, разрушив несколько близлежащих зданий.

«Удар нанес ущерб командованию и контролю ХАМАС в этом районе, а также его способности направлять военную деятельность против солдат ЦАХАЛа, действующих во всем секторе Газа», — говорится в заявлении армии.

Также добавляется, что «многие» террористы были убиты с помощью Биари, а «подземная террористическая инфраструктура, встроенная под зданиями, которые использовали террористы, также была разрушена после удара».

ЦАХАЛ заявляет, что также «снова призывает жителей этого района двигаться на юг ради их безопасности».

Детали 

По сообщениям палестинцев, во время удара и последующего обрушения погибли по меньшей мере 50 человек.

По данным ЦАХАЛа, Биари был одним из командующих ХАМАС, ответственным за руководство членами элитных сил террористической группы Нухба для вторжения в Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля утверждает, что авиаудар по Джабалии был частью «широкомасштабного удара» по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей центральному батальону Джабалии.

По данным ЦАХАЛа, центральный батальон Джабалия взял под контроль несколько гражданских зданий в этом районе.

Напомним

Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в обширной сети туннелей под анклавом Газа на фоне активизации наземной операции.

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