ЦАХАЛ під час ударів по Джабалії ліквідував головного командира ХАМАС та зруйнував терористичні тунелі

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Військові заявили, що в результаті удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а підземні терористичні тунелі обвалилися, зруйнувавши кілька прилеглих будівель.

«Удар зашкодив командуванню та контролю ХАМАС у цьому районі, а також його здатності спрямовувати військову діяльність проти солдатів ЦАХАЛу, які діють у всьому секторі Газа», — йдеться в заяві армії.

Також додається, що «багато» терористів було вбито за допомогою Біарі, а «підземна терористична інфраструктура, вбудована під будівлями, які використовували терористи, також зруйнувалася після удару».

ЦАХАЛ заявляє, що також «знову закликає жителів цього району рухатися на південь заради їхньої безпеки».

Деталі

За повідомленнями палестинців, під час удару та подальшого обвалення загинули щонайменше 50 людей.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командувачів ХАМАС, відповідальним за керівництво членами елітних сил терористичної групи Нухба для вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що авіаудар по Джабалії був частиною «широкомасштабного удару» по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить центральному батальйону Джабалії.

За даними ЦАХАЛу, центральний батальйон Джабалія взяв під контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.

Нагадаємо

Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів під анклавом Газа на тлі активізації наземної операції.

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