Труханов намерен полностью контролировать застройку Одессы - будет ли управа на Кучука и других "друзей" мэра?
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен обсудить с руководством министерства развития громад и территорий Украины проблему бесконтрольной застройки города. Об этом Геннадий Труханов сообщил на аппаратном совещании в мэрии. Мэр заявил, что город потерял фактическую возможность контролировать строительство на своей территории.
“Мы теряем возможность активно влиять на ситуацию с застройкой города. Мы сдерживаем строительные компании, которые строят, нарушая строительные нормы. Они идут в Киев и получают все необходимые разрешительные документы”, — сказал Геннадий Труханов.
Мэр добавил, что намерен связаться с главой министерства развития громад для обсуждения этого проблемного вопроса.
Напомним, что в марте 2020 года Кабинет министров Украины приостановил действие постановления, дающего органам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) право контролировать ход строительства и в случае появления различных нарушений — проводить плановые и внеплановые проверки, а также давать предписания по поводу устранения нарушений и даже обращаться в суды с иском о сносе того или иного объекта. Только в 2020 году ГАСК выявил более 700 фактов незаконного проведения строительных работ.
Дополнение
Добавим, что среди нарушителей значится и первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук, курирующий строительство в городе, а также его партнер по бизнесу, депутат от партии Труханова Андрей Кисловский.
Из недавнего: суд разрешил строительство ЖК “Лидерсовский”, который строится в историческом центре Одессе на месте теннисных корт. Согласно официальным документам, на месте строительства должен появиться отель с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром.
Согласно генплану, такого вида сооружения на этом участке и разрешены. Поэтому, как отмечают наблюдатели, решение суда на этом фоне выглядит логичным. Однако на самом деле здесь фактически строится жилой комплекс “Лидерсовский” (по названию Лидерсовского бульвара). Это подтверждает информация на многочисленных интернет-ресурсах, занимающихся рекламой и торговлей недвижимостью. Вместе с этим нарушено не только целевое назначение, но и допустимая высотность: вместо семиэтажного дома строится восьмиэтажный.
Учитывая, что участок застройки находится на месте теннисных кортов и в пределах исторического ареала и парковой зоны, строительство ЖК вызвало общественный резонанс.
Кроме того УНН сообщал, что компании Кучука — Кисловского оштрафованы за незаконное строительство гостиницы “Немо”. Сейчас там проводится якобы реконструкция, а на самом деле просто расширяется территория, что не раз провоцировало акции протестов активистов.