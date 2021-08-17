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Труханов має намір повністю контролювати забудову Одеси - чи буде управа на Кучука та інших "друзів" мера?

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов має намір обговорити з керівництвом міністерства розвитку громад і територій України проблему безконтрольної забудови міста. Про це Геннадій Труханов повідомив на апаратній нараді у мерії. Мер заявив, що місто втратило фактичну можливість контролювати будівництво на своїй території.

“Ми втрачаємо можливість активно впливати на ситуацію із забудовою міста. Ми стримуємо будівельні компанії, які будують, порушуючи будівельні норми. Вони йдуть до Києва і отримують всі необхідні дозвільні документи”, — сказав Геннадій Труханов.

Мер додав, що має намір зв’язатися з главою міністерства розвитку громад для обговорення цього проблемного питання.

Нагадаємо, що в березні 2020 року Кабінет міністрів України призупинив дію постанови, що дає органам державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) право контролювати хід будівництва і в разі появи різних порушень — проводити планові та позапланові перевірки, а також давати приписи з приводу усунення порушень і навіть звертатися до судів з позовом про знесення того чи іншого об’єкта. Тільки в 2020 році ДАБК виявив понад 700 фактів незаконного проведення будівельних робіт.

Доповнення

Додамо, що серед порушників значиться і перший віцемер Одеси Михайло Кучук, який курирує будівництво в місті, а також його партнер по бізнесу, депутат від партії Труханова Андрій Кисловський.

З недавнього: суд дозволив будівництво ЖК “Лідерсівський”, який будується в історичному центрі Одесі на місці тенісних кортів. Згідно з офіційними документами, на місці будівництва повинен з’явитися готель з центром обслуговування туристів і спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром.

Згідно з генпланом, такого виду споруди на цій ділянці і дозволені. Тому, як зазначають спостерігачі, рішення суду на цьому фоні виглядає логічним. Однак насправді тут фактично будується житловий комплекс “Лідерсівський” (за назвою Лідерсовського бульвару). Це підтверджує інформація на численних інтернет-ресурсах, що займаються рекламою і торгівлею нерухомістю. Разом з цим порушено не тільки цільове призначення, а й допустима висотність: замість семиповерхового будинку будується восьмиповерховий.

З огляду на те, що ділянка забудови знаходиться на місці тенісних кортів і в межах історичного ареалу та паркової зони, будівництво ЖК викликало суспільний резонанс.

Крім того УНН повідомляв, що компанії Кучука — Кисловського оштрафовані за незаконне будівництво готелю “Немо”. Зараз там проводиться нібито реконструкція, а насправді просто розширюється територія, що не раз провокувало акції протестів активістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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