Трое защитников Хорватии пропустят матч с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Соперник сборной Украины в квалификационном раунде к чемпионату мира-2018 Хорватия не сможет рассчитывать на ряд футболистов оборонительного характера в поединке с командой Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лидер группы и потерял почти всех основных игроков линии обороны: Деяна Ловрена и Шиме Врсалько у которых травмированы колени и Ведрана Чорлука - проблема с бедром.
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Под вопросом также выход на поле Домагоя Виды, который играет в чемпионате Украины за киевское "Динамо".
Зато у "сине-желтых" среди потерь только дисквалифицированный левый защитник Эдуард Соболь, который сыграл во всех предыдущих поединках кампании.
Стоит отметить, что хорватам не поможет и игрок "Шахтера" Дарио Срна, который завершил карьеру в сборной после Евро-2016.
Заметим, что в четырех стартовых турах команда Анте Чачича пропустила всего один мяч.