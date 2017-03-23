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Трое защитников Хорватии пропустят матч с Украиной

Трое защитников Хорватии пропустят матч с Украиной

Киев • УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Соперник сборной Украины в квалификационном раунде к чемпионату мира-2018 Хорватия не сможет рассчитывать на ряд футболистов оборонительного характера в поединке с командой Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Лидер группы и потерял почти всех основных игроков линии обороны: Деяна Ловрена и Шиме Врсалько у которых травмированы колени и Ведрана Чорлука - проблема с бедром.

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Под вопросом также выход на поле Домагоя Виды, который играет в чемпионате Украины за киевское "Динамо".

Зато у "сине-желтых" среди потерь только дисквалифицированный левый защитник Эдуард Соболь, который сыграл во всех предыдущих поединках кампании.

Стоит отметить, что хорватам не поможет и игрок "Шахтера" Дарио Срна, который завершил карьеру в сборной после Евро-2016.

Заметим, что в четырех стартовых турах команда Анте Чачича пропустила всего один мяч.

Украинские Национальные Новости

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