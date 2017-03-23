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Троє захисників Хорватії пропустять матч з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Суперник збірної України у кваліфікаційному раунді до чемпіонату світу-2018 Хорватія не зможе розраховувати на ряд футболістів оборонного характеру в поєдинку з командою Андрія Шевченка, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Лідер групи І втратив майже всіх основних гравців лінії оборони: Деяна Ловрена та Шиме Врсалько у яких травмовані коліна і Ведрана Чорлука – проблема зі стегном.

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Під питанням також вихід на поле Домагоя Віди, який грає в чемпіонаті України за київське "Динамо".

Натомість у "синьо-жовтих" серед втрат тільки дискваліфікований лівий захисник Едуард Соболь, який відіграв у всіх попередніх поєдинках кампанії.

Варто відзначити, що хорватам не допоможе і гравець "Шахтаря" Даріо Срна, котрий завершив кар'єру в збірній після Євро-2016.

Зауважимо, що у чотирьох стартових турах команда Анте Чачіча пропустила всього один м'яч.

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