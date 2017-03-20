Трое военных погибли, еще восемь получили ранения за сутки в зоне АТО

"Так в 9.30, в районе населенного пункта Водяное, состоялось боевое столкновение с врагом, впоследствии российские оккупанты применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 и 122 мм. По укреплениях неподалеку тоже била артиллерия 122 калибра. Рядом Широкино противник вел огонь из минометов и БМП ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении в районе Авдеевки "российские оккупанты обстреляли позиции из пулеметов крупного калибра, а впоследствии привлекли танк. По шахте Бутовка велся огонь из минометов калибра 120 мм., а рядом Луганского из автоматических гранатометов".

"На Луганском направлении по позициям неподалеку Троицкого враг вел огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, автоматических гранатометов и пулеметов. Возле Новозвановки и Крымского с СПГ, а в районе Трехизбенка - ПТРК", - сообщили в пресс-центре.

В сообщении пресс-центра также отмечается, что сегодня, 20 марта Вооруженные Силы Украины потеряли трех военнослужащих, еще восемь украинских защитников ранены.