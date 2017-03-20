Троє військових загинуло, ще вісім поранено за добу в зоні АТО

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 18.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найбільше обстрілів позицій Збройних Сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Так о 9.30, у районі населеного пункту Водяне, відбулось бойове зіткнення з ворогом, згодом російські окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру. Поруч Широкиного ворог вів вогонь з мінометів та БМП", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Донецькому напрямку в районі Авдіївки "російські окупанти обстріляли позиції з кулеметів великого калібру, а згодом долучили танк. По шахті Бутівка вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм., а поруч Луганського з автоматичних гранатометів".

"На Луганському напрямку по позиціях неподалік Троїцького ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів. Поруч Новозванівки та Кримського з СПГ, а в районі Трьохізбенки – ПТРК", - повідомили у прес-центрі.

У повідомленні прес-центру також зазначається, що сьогодні, 20 березня Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.

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