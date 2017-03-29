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Трое военных получили ранения за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены три украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

“За прошедшие сутки в результате боевых действий только трое военнослужащих Украины получили ранения”, — сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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