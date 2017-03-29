Трое военных получили ранения за сутки в зоне АТО

КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены три украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.