Трое военных получили ранения за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены три украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки в результате боевых действий только трое военнослужащих Украины получили ранения”, — сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.