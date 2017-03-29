Троє військових отримали поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено трьох українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій лише троє військовослужбовців України отримали поранення”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.