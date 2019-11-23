Трое украинцев завоевали медали Кубка мира по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сразу три представителя Украины сошли на пьедесталы почета первых в олимпийском сезоне крупных турниров среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В мужской шпаге в рамках мужского этапа Кубка мира в Берне (Швейцария) не было равных Игорю Рейзлина. В финале наш земляк обыграл Вадима Анохина из России - 11:10. "Бронза" в этой программе досталась украинцу Роману Свичкарю.
На женском этапе Кубка мира во французском Орлеане наша саблистка Ольга Харлан дошла до полуфинала, где уступила хозяйке соревнований Манон Брюне - 14:15. Украинка осталась с "бронзой".
Заметим, что для Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Свичкаря - первая личная награда.