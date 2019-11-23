Троє українців вибороли медалі Кубку світу з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Одразу троє представників України зійшли на п'єдестали пошани перших в олімпійському сезоні великих турнірів серед чоловіків та жінок, передає УНН з посиланням на НОК України.
У чоловічій шпазі в рамках чоловічого етапу Кубку світу у Берні (Швейцарія) не було рівних Ігорю Рейзліну. У фіналі наш земляк обіграв Вадима Анохіна із Росії – 11:10. "Бронза" у цій програмі дісталася українцеві Роману Свічкарю.
На жіночому етапі Кубку світу в французькому Орлеані наша шаблістка Ольга Харлан дійшла до півфіналу, де поступилася господарці змагань Манон Брюне – 14:15. Українка залишилась із "бронзою".
Зауважимо, що для Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Свічкаря - перша особиста нагорода.