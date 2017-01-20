Трое пешеходов погибли из-за наезда автомобиля на толпу в Мельбурне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Число жертв инцидента в центре австралийского Мельбурна, где автомобиль въехал в толпу пешеходов, возросло до трех, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В центре Мельбурна автомобиль наехал на пешеходов. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Травмы различной степени тяжести получили около 20 человек, в том числе ребенок ясельного возраста.
Водитель автомобиля арестован. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Отмечается, что в эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.