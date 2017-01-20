Троє пішоходів загинуло через наїзд автомобіля на натовп у Мельбурні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Число жертв інциденту в центрі австралійського Мельбурна, де автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, зросла до трьох, передає УНН з посиланням на Reuters.
У центрі Мельбурна автомобіль наїхав на пішоходів. Раніше повідомлялося про одного загиблого.
Травми різного ступеня тяжкості отримали близько 20 осіб, в тому числі дитина ясельного віку.
Водій автомобіля заарештований. Поліція з’ясовує обставини інциденту.
Зазначається, що у ці дні в Мельбурні проходить Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, в зв’язку з чим в місті зібралися тисячі іноземних туристів.