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Троє пішоходів загинуло через наїзд автомобіля на натовп у Мельбурні

Троє пішоходів загинуло через наїзд автомобіля на натовп у Мельбурні

Київ • УНН

 • 9558 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Число жертв інциденту в центрі австралійського Мельбурна, де автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, зросла до трьох, передає УНН з посиланням на Reuters.

У центрі Мельбурна автомобіль наїхав на пішоходів. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Травми різного ступеня тяжкості отримали близько 20 осіб, в тому числі дитина ясельного віку.

Водій автомобіля заарештований. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

Зазначається, що у ці дні в Мельбурні проходить Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, в зв’язку з чим в місті зібралися тисячі іноземних туристів.

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