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Трое вооруженных боевиков ограбили дом мирных жителей - разведка

Трое вооруженных боевиков ограбили дом мирных жителей - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Трое вооруженных боевиков самовольно оставили место расположения своих формирований и ограбили более десяти домов в городе Кальмиусское Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

«22 марта этого года трое «военнослужащих» 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК самовольно оставили место службы с оружием и ограбили более десяти домов жителей населенного пункта Кальмиусское, применив к их хозяевам физическую силу», - говорится в сообщении .

Также отмечается, что во время побега грабители обстреляли автомобиль комендантской роты, ранив одного российского военнослужащего.

Напомним, в Донецкой области арестовали организатора наркотрафика на оккупированную территорию. Следствием установлено, что женщина наладила схему по транспортировке особо опасного наркотического средства - метадона.

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