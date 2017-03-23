Трое вооруженных боевиков ограбили дом мирных жителей - разведка

«22 марта этого года трое «военнослужащих» 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК самовольно оставили место службы с оружием и ограбили более десяти домов жителей населенного пункта Кальмиусское, применив к их хозяевам физическую силу», - говорится в сообщении .

Также отмечается, что во время побега грабители обстреляли автомобиль комендантской роты, ранив одного российского военнослужащего.

Напомним, в Донецкой области арестовали организатора наркотрафика на оккупированную территорию. Следствием установлено, что женщина наладила схему по транспортировке особо опасного наркотического средства - метадона.