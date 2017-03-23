Троє озброєних бойовиків пограбували оселі мирних жителів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Троє озброєних бойовиків самовільно залишили місце розташування своїх формувань і пограбували більше десяти будинків у місті Кальміуське Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
«22 березня цього року троє «військовослужбовців» 1-ї окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-го АК самовільно залишили місце служби зі зброєю і пограбували більше десяти будинків мешканців населеного пункту Кальміуське, застосувавши до їх господарів фізичну силу», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що під час втечі грабіжники обстріляли автомобіль комендантської роти, поранивши одного російського військовослужбовця.
Нагадаємо, на Донеччині заарештували організаторку наркотрафіку на окуповану територію. Слідством установлено, що жінка налагодила схему з транспортування особливо небезпечного наркотичного засобу — метадону.